Трутнев: золотопромышленникам ДФО стоит уходить от исключительно вахтового метода работы

МАГАДАН, 12 марта. /ТАСС/. Золотопромышленным компаниям на Дальнем Востоке важно уходить от работы исключительно вахтовым методом, для развития округа необходимо закреплять сотрудников на местах. Такое мнение выразил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания о развитии Магаданской области.

Ряд регионов Дальнего Востока (Магаданская область, Якутия, Чукотка, Амурская область, Хабаровский край и другие) относится к лидерам по добыче золота в России. Для Колымы горнодобывающая отрасль остается ключевой: по данным регионального правительства, она формирует почти две трети валового регионального продукта (ВРП).

"По золотодобыче я сегодня каких-то больших проблем не вижу. Цена на золото растет, отрасль развивается, проекты, которые обращаются за государственной поддержкой, ее получают. Здесь, мне кажется, дела обстоят неплохо. Единственное, что хотелось бы пожелать золотопромышленникам, мы сегодня тоже об этом говорили, - это не строить свою работу исключительно вахтовым методом", - сказал Трутнев.

По его словам, часть работников таких предприятий должна жить на месте, а не приезжать из других регионов. "Иначе развивать Дальний Восток довольно сложно", - отметил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области, сейчас студенты уже с третьего курса начинают проходить практику и работать на предприятиях. Это должно обеспечить отрасль квалифицированными кадрами.

Кроме того, существуют программы, благодаря которым возможно привлекать специалистов из других регионов и закреплять их на месте. Как сообщили ТАСС в Агентстве по развитию человеческого капитала (АРЧК), одно из золотопромышленных предприятий Магаданской области уже участвует в программе повышения мобильности трудовых ресурсов, по которой переезжающий получает компенсацию расходов на переезд. Программа финансируется из государственного бюджета.