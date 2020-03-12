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Распространение коронавируса нового типа

Россия не останется без продуктов из-за коронавируса

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова уточнила, что сложности могут возникнуть только в тех сферах, которые зависят от поставок других стран

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия не столкнется с недостатком продуктов питания из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. Такое мнение в четверг высказала ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Елена Дыбова.

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"Голода точно не будет. Наши аграрии научились выращивать многие [сельскохозяйственные продукты], у нас много своих обрабатывающих производств. Конечно, не будет такого разнообразия, но мы свою страну накормим", - ответила она ТАСС на вопрос о том, к каким последствиям для России приведет пандемия COVID-19.

Сложности могут возникнуть в тех сферах, которые зависят от поставок других стран - с семенами, упаковкой и некоторыми компонентами, пояснила она. По ее словам, сейчас экономики всех стран тесно связаны между собой, и закрытие границ является сильнейшим вызовом для всех.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами.

В четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус пояснил, что вспышка COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия из-за скорости и масштабов передачи, а также отсутствием со стороны некоторых государств должного реагирования. На настоящий момент число заразившихся достигло 125 тыс. человек в 118 странах.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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