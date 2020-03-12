"Победа" выполнит 12 вывозных рейсов из Германии и Испании

"Победа", несмотря на серьезные дополнительные расходы, организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании, - сообщил он. - "Победа" делает все возможное, чтобы вернуть своих клиентов домой. Речь идет о гражданах РФ, которые сейчас находятся на территориях этих стран. Вывозные рейсы планируется выполнять вплоть до 19 марта".

Ранее РФ приняла решение ограничить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией с 13 марта. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.

"Победа" выполняет рейсы из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону.