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Распространение коронавируса нового типа

"Победа" выполнит 12 вывозных рейсов из Германии и Испании

Рейсы планируется выполнять до 19 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" выполнит 12 вывозных рейсов из Германии и Испании, сообщил журналистам представитель авиакомпании.

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"Победа", несмотря на серьезные дополнительные расходы, организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании, - сообщил он. - "Победа" делает все возможное, чтобы вернуть своих клиентов домой. Речь идет о гражданах РФ, которые сейчас находятся на территориях этих стран. Вывозные рейсы планируется выполнять вплоть до 19 марта".

Ранее РФ приняла решение ограничить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией с 13 марта. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.

"Победа" выполняет рейсы из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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