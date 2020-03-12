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Дело в отношении Олега Тинькова

Обвинения США против Тинькова не окажут прямого влияния на рейтинг банка

Кредитный рейтинг организации был повышен до ВВ со стабильным прогнозом в октябре 2019 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Непосредственного влияния на кредитный рейтинг "Тинькофф банка" не оказывают претензии налоговой службы США к основателю банка Олегу Тинькову и заявления о том, что у него диагностировали острую форму лейкемии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.

Кредитный рейтинг организации был повышен до ВВ со стабильным прогнозом в октябре 2019 года.

Тиньков владеет 40% акций банка и является председателем его совета директоров. При этом аналитики указывают на то, что в последние годы его роль в управлении банком была ограниченной и агентство "не ожидает каких-либо существенных нарушений в работе "Тинькофф банка".

Аналитики отмечают, что банк имеет комфортный уровень ликвидности, учитывая размер текущего запаса ликвидности (равный около 35% счетов клиентов) и большие доходы от активов банка. Около 90% вкладов физических лиц покрываются государственной системой страхования вкладов, что поддерживает их стабильность, замечают в агентстве.

Ранее председатель правления "Тинькофф банка" Оливер Хьюз заявлял, что кредитная организация не зафиксировала оттока средств клиентов после новостей о претензиях налоговой службы США к Тинькову и о его болезни. Руководитель управления корпоративных финансов банка Сергей Пирогов сообщал, что новости о бизнесмене не повлияли на операционную деятельность группы.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Тогда стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,8%. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Слушание по его делу намечено на 27 апреля.

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