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Распространение коронавируса нового типа

Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Москву и Петербург

В компании отметили, что вылеты из Берлина пока не затронуты

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Москву и Санкт-Петербург. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика, которое поступило в ТАСС в четверг.

"Lufthansa отменяет свои перелеты (до семи рейсов ежедневно) в Домодедово и в Санкт-Петербург на неопределенный срок", - говорится в сообщении. Краткосрочный перенос рейсов в Шереметьево невозможен, отметили в компании.

Вылеты из Берлина пока не затронуты.

Как ранее заявили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ, Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией.

Lufthansa Group ощущает на себе серьезные последствия пандемии: за последние несколько недель концерн объявил о том, что на ближайшие месяцы отменяет более 20 тыс. рейсов.

 

Теги
ГерманияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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