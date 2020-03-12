{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" считает ошибкой решение Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+

"Газпром нефть" считает ошибкой решение Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+ - Дюков.

"Газпром нефть" планирует наращивать добычу с 1 апреля на 45-50 тыс. баррелей в сутки с дальнейшем увеличением - Дюков.

"Газпром нефть" не видит никаких угроз со стороны Саудовской Аравии по поставкам нефти в Европу - Дюков.

"Газпром нефть" обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить текущую ситуацию, даже цена нефти в 10 долларов не критична - Дюков.

"Газпром нефть" разочарована выходом России из сделки ОПЕК+, но была готова к такому развитию событий на рынке нефти - Дюков.

Себестоимость добычи "Газпром нефти" составляет от 3 до 5 долларов за баррель - глава компании.

Новость дополняется

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд на Украине снял арест со счетов и имущества оператора газохранилищ страны
Арест был осуществлен в январе 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС