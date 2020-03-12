"Газпром нефть" считает ошибкой решение Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+ - Дюков.

"Газпром нефть" планирует наращивать добычу с 1 апреля на 45-50 тыс. баррелей в сутки с дальнейшем увеличением - Дюков.

"Газпром нефть" не видит никаких угроз со стороны Саудовской Аравии по поставкам нефти в Европу - Дюков.

"Газпром нефть" обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить текущую ситуацию, даже цена нефти в 10 долларов не критична - Дюков.

"Газпром нефть" разочарована выходом России из сделки ОПЕК+, но была готова к такому развитию событий на рынке нефти - Дюков.

Себестоимость добычи "Газпром нефти" составляет от 3 до 5 долларов за баррель - глава компании.

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