{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд на Украине снял арест со счетов и имущества оператора газохранилищ страны

Арест был осуществлен в январе 2020 года

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд в Киеве снял арест со счетов и имущества компании "Укртрансгаз", которая эксплуатирует подземные хранилища газа на Украине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы "Укртрансгаза" о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд гривен. Сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook. Арест счетов и имущества осуществлен в январе 2020 года.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Цена нефти Brent ускорила снижение до 9,16%
Курс доллара вырос до 74,76 рубля, курс евро - до 82,97 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС