Суд на Украине снял арест со счетов и имущества оператора газохранилищ страны

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд в Киеве снял арест со счетов и имущества компании "Укртрансгаз", которая эксплуатирует подземные хранилища газа на Украине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы "Укртрансгаза" о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд гривен. Сейчас "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook. Арест счетов и имущества осуществлен в январе 2020 года.