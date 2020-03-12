Крупный животноводческий комплекс на 1200 голов открыли в Ивановской области

ИВАНОВО, 12 марта. /ТАСС/. Крупный животноводческий комплекс, рассчитанный на 1200 голов крупного рогатого скота, открыли на сельскохозяйственном предприятии "Племенной завод имени Дзержинского". Открытие нового предприятия позволило дополнительно создать более 40 новых рабочих мест, сообщил журналистам в четверг губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Два года назад мы говорили, что нам надо идти в сельском хозяйстве в сторону высоких технологий и повышения производительности. Сейчас первый такой комплекс в Ивановской области построен, введен в эксплуатацию. Здесь более высокие зарплаты, что важно. Будет удвоение производства молока", - пояснил Воскресенский.

На новом предприятии установлена система доения коров по принципу "карусель". Технология используется в области впервые и на первых этапах позволит производить до 6,5 тонн молока в сутки, к концу года предприятие планирует выйти на проектную мощность 35 тонн молока в сутки.

Для реализации проекта предприятие получило льготный кредит по линии Минсельхоза России под 2,5% на сумму 510 млн рублей, общая стоимость проекта составила чуть более 700 млн рублей, в том числе около 80 млн рублей составили затраты на закупку животных из Венгрии и Дании.