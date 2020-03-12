Доходы консолидированного бюджета Адыгеи увеличились на 20%

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Доходы консолидированного бюджета за минувший год в Адыгее выросли на 20% до 28,3 млрд рублей, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Итоги года показывают, что доходная часть бюджета продолжает увеличиваться, темп роста составил 112% к 2018 году. Общий объем доходов консолидированного бюджета республики в прошлом году составил 28,3 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2018 году", - сказал Кумпилов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами парламента региона о результатах деятельности правительства республики в 2019 году.

С увеличением дохода увеличились и расходы консолидированного бюджета, которые в прошлом году составили почти 29 млрд рублей. По сравнению с позапрошлым годом снижение дотационности консолидированного бюджета составило 17,5%. Выросли доходы и республиканского бюджета, которые составили 24,3 млрд рублей. Расходы казны республики составили 24,6 млрд рублей, уточнил Кумпилов.

"Итогом исполнения консолидированного бюджета стало обеспечение сбалансированности всех уровней бюджетной системы республики, достижение показателей, определенных указами президента РФ. В соответствии с мониторингом и оценкой, которые ежегодно проводит Министерство финансов России, Адыгея отнесена к регионам с высоким качеством управления региональными финансами. Республика сохранила лидирующие позиции в рейтинге субъектов по уровню открытости бюджетных данных", - пояснил глава региона.

Он добавил, что Адыгея с 2017 года стала первым в Южном федеральном округе регионом, приступивший к практической реализации проекта "Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации". Он реализуется в стране в рамках соглашения между Минфином России и Всемирным банком. Механизм инициативного бюджетирования предполагает участие самих жителей в определении и выборе проектов по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит потратить бюджетные средства.