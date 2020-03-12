Цена нефти Brent ускорила снижение до 9,16%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорили падение до 9,16%, торгуясь на уровне $32,51 за баррель, следует из данных торговой площадки на 19:37 мск.

Стоимость нефти сорта WTI опускается на 6,4% - до $30,86 за баррель.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 2,48% и находился на уровне 74,76 рубля. Курс евро укрепился на 1% - до 82,97 рубля.

Российский рынок акций падает на фоне дешевеющей нефти и обвала на мировых площадках из-за опасений инвесторов в связи с распространением коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.