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Распространение коронавируса нового типа
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Цена нефти Brent ускорила снижение до 9,16%

Курс доллара вырос до 74,76 рубля, курс евро - до 82,97 рубля
Описание
© Алексей Андронов/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорили падение до 9,16%, торгуясь на уровне $32,51 за баррель, следует из данных торговой площадки на 19:37 мск.

Стоимость нефти сорта WTI опускается на 6,4% - до $30,86 за баррель.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к рублю на 2,48% и находился на уровне 74,76 рубля. Курс евро укрепился на 1% - до 82,97 рубля.

Российский рынок акций падает на фоне дешевеющей нефти и обвала на мировых площадках из-за опасений инвесторов в связи с распространением коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

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Распространение коронавируса нового типа
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