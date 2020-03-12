Бюджет Карелии увеличили на 1,2 млрд рублей для исполнения целей из послания президента РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии проголосовали "за" внесение поправок в бюджет республики, увеличив доходную и расходную части на 1,2 млрд рублей. Средства направят на реализацию послания президента страны Федеральному собранию - доплату за классное руководство, поддержку малообеспеченных семей и ветеранов, сообщил журналистам в четверг по итогам внеочередного заседания карельского парламента его председатель Элиссан Шандалович.

"Если говорить о бюджете, то здесь также есть положительная динамика. За счет федеральных субсидий и трансфертов мы увеличиваем и доходную, и расходную части нашего бюджета на 1,2 млрд рублей. Все средства будут направлены на выполнение послания президента", - сказал он.

Большая часть средств пойдет на финансирование новой меры поддержки в регионе - ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. На этим цели в казне предусмотрели 974 млн рублей. Теперь семьям с небольшим доходом будут выплачивать ежемесячно 6,5 тыс. рублей. Изменения охватят период с 1 января 2020 года, поэтому с марта родители смогут получить перерасчет за два прошедших месяца.

Власти Карелии выполнили поручение президента по поддержке школьных учителей: 158 млн рублей зарезервируют для доплат за классное руководство. С 1 сентября 2020 года 3,5 тыс. классных руководителей будут получать дополнительно не менее 5 тыс. рублей, при этом уже действующие выплаты также сохранят. Более 66 млн рублей направят на разовую выплату ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 75-летия Победы.

"Мы внесли важную поправку с точки зрения того, что в этом году исполняется 75 лет победе в Великой Отечественной войне нашего народа. Она касается дополнительной единовременной выплаты ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, малолетним узникам концентрационных лагерей. Эта доплата составит от 10 до 15 тыс. рублей", - добавил Шандалович.

После внесения изменений доходная часть бюджета Карелии составит 59,1 млрд рублей, расходы - 62,2 млрд рублей.