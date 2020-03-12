"Россети" и власти Ставрополья будут сотрудничать в развитии электроэнергетики

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края и компания "Россети Северный Кавказ" подписали в четверг соглашение о сотрудничестве в развитии электроэнергетики региона до 2027 года, передает корреспондент ТАСС. Подписи под документом поставили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и заместитель гендиректора компании "Россети" - гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Соглашение позволит спрогнозировать развитие электроэнергетики Ставрополья на ближайшие годы, а также решить существующие проблемы. На смену стареющему оборудованию и "закрытым" центрам питания придут современные энергообъекты и цифровые технологии. На эти цели мы направим существенные инвестиции - миллиарды рублей", - отметил Иванов в ходе подписания соглашения.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, реализация соглашения предусматривает разработку комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса края, модернизацию энергообъектов региона с применением современных цифровых технологий. Кроме того, в крае планируется внедрение системы интеллектуального автоматизированного учета электроэнергии с удаленным сбором данных.

В пресс-службе энергетической компании ТАСС сообщили, что среди приоритетных задач - снижение потерь в сетях до 9,17% к 2022 году. "Экономия, полученная от снижения потерь, будет направляться для обновления энергообъектов Ставропольского края", - сказал собеседник агентства.

По его словам, власти Ставрополья вместе с "Россетями" будут совместными усилиями обеспечивать технологическое присоединение новых предприятий в срок не более 90 дней с момента подачи заявки. Это в свою очередь должно стать серьезным фактором для инвесторов, которые рассматривают Ставрополье как площадку для реализации своих проектов.