Moody's прогнозирует снижение спроса на алмазные украшения в 2020 году из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Распространение коронавируса накладывает ограничения на посещение покупателями аукционов, что приведет к снижению спроса на покупку алмазных украшений в 2020 году. Такой прогноз содержится в отчете Moody's.

В свою очередь падение потребительского спроса приведет к падению спроса на необработанные алмазы со стороны огранщиков и полировщиков. Затем это может заставить шахтеров снизить цены или провести дальнейшее сокращение производства, говорится в отчете.

Moody's отмечает, что начавшееся в декабре 2019 года восстановление рынка было разрушено вспышкой заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Так, российская "Алроса" в феврале 2020 года снизила продажи на 12%, до $342 млн по сравнению с январем. Алмазная группа De Beers также сократила свои продажи алмазов в феврале на 36% по сравнению с месяцем ранее, говорится в отчете агентства.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%, еще 6% приходится на предприятие Catoca в Анголе, в котором "Алроса" владеет 41%. Компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.