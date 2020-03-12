Российский рынок акций рухнул после объявления коронавируса пандемией

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг рухнул на фоне объявления коронавируса пандемией и решения США запретить поездки из Европы. Индекс Мосбиржи обвалился на 8,28% - до 2286,4 пункта, индекс РТС - на 11,03%, до 966,4 пункта, свидетельствуют данные торгов.

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Курс доллара вырос на 3% - до 75,15 рубля, евро - на 1,13%, до 83,08 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорили падение до 9,16%, торгуясь на уровне $32,51 за баррель.

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что "на рынке продолжает работать логика панических продаж на фоне постоянного ухудшения внешней ситуации".

"Впрочем, продлиться все это может до ближайшего заседания ФРС, где может быть принято радикальное решение о снижении ставки до около нулевого значения", - подчеркивает аналитик.

"Распространение коронавируса за пределами Китая продолжает давить на котировки рисковых активов. Отсутствие понимания итогового влияния инфекции на мировую экономику не дает инверторам ценовых ориентиров в широком спектре активов, что не позволяет активизироваться покупателям и не приводит к продолжительному позитивному влиянию со стороны действий ведущих правительств и Центробанков. Сохраняющаяся высокая волатильность позволяет спекулянтам удерживать рынок в своих руках", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его оценке, сохраняются высокие риски продолжения негативной динамики и ухода индекса Мосбиржи на новые локальные минимумы.

По прогнозам аналитиков Промсвязьбанка, до конца недели курс доллара может закрепиться на уровне 70-75 рублей.