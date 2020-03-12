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"Газпром нефть": замена зарубежных катализаторов увеличит выпуск бензина в РФ на 3,5%

Компания создает в России современный завод по выпуску катализаторов, который обеспечит независимость российской нефтепереработки от зарубежных производителей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" повысила свою оценку эффекта от замены зарубежных катализаторов на российские после запуска их производства в 2021 году. Они позволят увеличить выпуск бензина при сохранении объема перерабатываемой нефти на 3,5%, при этом ранее этот эффект компания оценивала в районе 1-3%. Об этом сообщила "Газпром нефть" по итогам заседания совета директоров, который ознакомился с ходом реализации проекта строительства первого в России современного завода по производству катализаторов для нефтепереработки.

"Использование катализаторов "Газпром нефти" в процессе каталитического крекинга повышает выход бензина до 3,5% при сохранении перерабатываемого объема нефти. Каталитические системы гидроочистки способны дольше сохранять активность, благодаря чему увеличивается время работы установок до плановой замены катализатора на новый", - говорится в сообщении.

"Газпром нефть" создает в России самый современный завод по выпуску катализаторов, который обеспечит независимость российской нефтепереработки от зарубежных производителей. Компания формирует новое направление бизнеса, привлекая российских ученых к разработке и развитию наукоемких технологий, отечественных поставщиков оборудования и сырья - к созданию импортозамещающей продукции. Уделяя внимание созданию и развитию нового направления бизнеса, "Газпром нефть" демонстрирует диверсифицированный подход, формируя устойчивую базу для дальнейшего развития активов", - сказал глава "Газпрома", председатель совета директоров "Газпром нефти" Алексей Миллер.

Будущий завод обеспечит выпуск 21 тыс. тонн современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти.

Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 30 млрд рублей, строительство планируется завершить в 2021 году.

Генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев ранее говорил в интервью ТАСС, что компания планирует занять более 70% российского рынка катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов (в настоящий момент они поставляются из-за рубежа), но имеет возможность даже полностью обеспечить ими рынок России.

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