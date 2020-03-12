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Индекс волатильности в США поднялся до самого высокого с 2008 года уровня

Индекс волатильности Чикагской биржи опционов поднялся до отметки 67

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Индекс волатильности Чикагской биржи опционов (CBOE), выражающий ожидания участников рынка на предстоящие 30 суток, в связи с растущими опасениями по поводу последствий вспышки коронавируса поднялся до отметки 67 - самого высокого уровня со времени финансового кризиса 2008 года. Обычно этот индекс не превышает 20.

Как отметил в четверг портал Markets Insider, размещающий финансовую информацию, этот индекс, который часто называют "индексом страхов", быстро растет при снижении основных биржевых показателей и достиг в четверг пика после того, как торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были прерваны на 15 минут после того, как ключевые фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq потеряли более 7%.

"Рост индекса волатильности вызван очень быстрыми изменениями на рынке, а также большим числом возможных вариантов развития событий, - привел Markets Insider мнение руководителя департамента портфельных инвестиций компании Quadratic Нэнси Дэвис. - Пока рано давать достаточно обоснованную оценку последствиям вспышки коронавируса для экономики и для цен на нефть". По ее мнению, участники рынка должны "действовать рационально и диверсифицировать портфельные инвестиции".

По мнению главного финансового аналитика компании Bankarte Грега Макбрайда, вспышка коронавируса может привести к экономическому спаду, однако "ситуация на финансовых рынках оживится гораздо быстрее чем ситуация в экономике в целом".

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США
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