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Индекс CAC 40 на парижской бирже опустился до исторически низкой отметки

Он обрушился до отметки в 4044 пункта с понижением на 12,28%

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Завершение дня на парижской биржевой площадке произошло в четверг при исторически низком показателе ведущего индекса CAC 40 - он обрушился до отметки в 4044 пункта с понижением на 12,28%. Об этом свидетельствуют данные, транслируемые с парижской биржевой площадки телеканалом BFM Business.

Сильное падение было отмечено уже утром, в первые минуты после открытия биржи. Тогда индекс CAC 40 упал более чем на 5%. К середине дня оно уже превышало уже минус 10%.

Как подчеркнула в своем комментарии французская финансовая консалтинговая компания CercleFinance , "незадолго до закрытия атмосфера на бирже находилась между отметками "полное замешательство" и "всеобщая паника". "Европейскому центральному банку не удалось обнадежить биржевых действующих лиц. Более того, слова руководства ЕЦБ о том, что не следует ожидать, что банк в нынешних условиях кризиса будет находиться на передовой линии обороны произвели весьма негативное впечатление на биржах. Операторы ждали чего-то полностью противоположного, в частности решительных действий банков и применения ими всех имеющихся в их распоряжении средств влияния на ситуацию", - подчеркивают эксперты CercleFinance.

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