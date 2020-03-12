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Распространение коронавируса нового типа

Alitalia продолжит осуществлять четыре рейса в неделю между Римом и Москвой

Ранее рейсы совершались ежедневно

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Самолеты итальянской авиакомпания Alitalia продолжат четыре раза в неделю летать из Рима в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в компании.

"На данный момент мы сохраняем сообщение между Римом и Москвой, осуществляя по четыре рейса в неделю между этими городами", - указали в компании.

Ранее рейсы совершались ежедневно. Alitalia сокращает пассажирские перевозки на фоне снижения спроса и отказа отдельных стран принимать итальянских граждан в силу распространения в стране коронавируса.

Кроме того, Alitalia прекратила производить рейсы как по национальным, так и международным маршрутам из миланского аэропорта Мальпенса. Не исключено, что на фоне распространения коронавируса Минтранс Италии примет решение о закрытии второго миланского аэропорта Линате и других воздушных гаваней. Ранее в четверг руководство "Римских аэропортов" объявило о закрытии столичной воздушной гавани Чампино, которая используется в основном экономичными перевозчиками, а также ограничении работы международного аэропорта Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

 

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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