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"Татнефть" увеличит добычу нефти после развала сделки ОПЕК+ более чем на 20 тыс. б/с

О возможности нарастить добычу ранее сообщила Газпром нефть

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России - готова увеличить добычу после развала соглашения ОПЕК+ уже в марте. Об этом ТАСС сообщил глава компании Наиль Маганов по итогам совещания в Минэнерго.

"Да, [готовы нарастить]. Сейчас готовим мероприятия по запуску [мощностей], - сказал он. - Больше 20 тыс. [баррелей в сутки] точно уже завтра".

В четверг вечером главы российских нефтяных компаний собрались на совещании у главы Минэнерго Александра Новака. Речь шла о планах и действиях после марта, когда истекает соглашение ОПЕК+. На встрече 6 марта в Вене участники соглашения не смогли договориться о пролонгации договоренностей. С апреля все страны альянса вольны увеличивать добычу нефти. Так, Саудовская Аравия уже объявила о планах добывать с апреля на пределе своих мощностей. Из российских компаний о возможности нарастить добычу сообщила Газпром нефть - на 40-50 тыс. б/с в течение месяца.

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