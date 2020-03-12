АТОР обратилась к посольству Чехии в Москве с просьбой продлить работу визовых центров

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к посольству Чешской Республики в Москве с просьбой продлить работу визовых центров Чехии, чтобы российские туристы, уже запланировавшие путешествие в республику, успели получить необходимые документы. Об этом говорится в сообщении АТОР.

"Приостановка выдачи виз, тем более с предупреждением вечером накануне самой "остановки" - лишает россиян возможности отправиться в Чехию и ограничивает туроператорам работу на одном из самых популярных европейских направлений, ставя перед ними проблемы с аннулированием [туров]. В связи со сложившейся ситуацией АТОР обратилась в консульство Чехии в Москве с просьбой продлить работу визовых центров Чехии, как минимум, на три дня - чтобы все туристы, которые планируют путешествие в Чехию в ближайшее время, смогли получить визы", - сообщили в ассоциации.

В четверг посольство Чешской Республики в России сообщило о приостановке с 14 марта приема заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Данная мера принята в соответствии с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса в Чехии.

Ранее первый вице-премьер, министр внутренних дел Чешской Республики Ян Гамачек заявил, что Чехия из-за распространения коронавируса прекращает прием заявлений о выдаче виз, получении ПМЖ и ВМЖ. Кроме того, Чехия временно прекратила международное автобусное и железнодорожное сообщение.

В Чешской Республике с 12 марта объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. На данный момент в стране выявлено 96 инфицированных.