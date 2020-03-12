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Аэропорт Шереметьево готов к обслуживанию небазовых перевозчиков в терминале F

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, для этого есть все необходимые ресурсы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево готов к обслуживанию небазовых перевозчиков из терминала F на рейсах в Италию, Францию, Германию, Испанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ограничение авиасообщения с четырьмя указанными европейскими странами, которое будет введено с 13 марта, подразумевает, что полеты в эти страны можно будет выполнять только из терминала F аэропорта Шереметьево. Также сейчас действует ограничение полетов в Китай, Иран и Южную Корею: рейсы из терминала F Шереметьево может выполнять только "Аэрофлот".

"Шереметьево имеет необходимые ресурсы для приема и обслуживания в отдельном терминале F рейсов базовых и не базовых авиаперевозчиков в полном объеме, в том числе из других аэропортов МАУ (Московского авиационного узла)", - говорится в сообщении аэропорта.

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