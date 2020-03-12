Ключевые фондовые индексы потеряли более 9% по итогам торгов в США

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы потеряли более 9% в четверг по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.