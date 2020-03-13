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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Банк в системе ФРС США анонсировал дополнительные вливания ликвидности на $1,5 трлн

Изменения будут внесены в три запланированные ранее программы покупки ценных бумаг с обязательством их последующей продажи

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Федеральный резервный банк Нью-Йорка намерен осуществить дополнительные вливания в финансовую систему США суммарно на $1,5 трлн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на его сайте.

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Как отмечается в документе, данный банк, входящий в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США примет указанные меры из-за вызванной распространением нового коронавируса нестабильности на рынках. Изменения будут внесены в три запланированные ранее программы покупки ценных бумаг с обязательством их последующей продажи. Две из них рассчитаны на три месяца, одна - на месяц. Банк на этой неделе дополнительно выделит в рамках данных программ суммарно $1,5 трлн.

Об этих планах было объявлено до завершения фондовых торгов в США, однако они все равно закончились значительным снижением котировок. Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам сессии.

Согласно последним оценкам газеты The New York Times, в США зарегистрированы более 1,5 тыс. предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Не менее 38 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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