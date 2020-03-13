Ситуация с коронавирусом заставила резидента СПВ изменить направление экспорта бриллиантов

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) компания ООО "М. Суреш Владивосток", занимающаяся огранкой якутских алмазов, из-за эпидемии нового коронавируса вынуждена отказаться от планов экспорта бриллиантов в Гонконг и направить их в Ботсвану. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Рупеш Гаутам.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), - которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В марте 2019 года вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что предприятие "М. Суреш Владивосток" получит поддержку со стороны институтов развития региона. Начавшая работу в сентябре 2019 года компания отгрузила первую экспортную партию в декабре того же года.

"Наша компания имеет предприятия и центры продаж по всему миру, в том числе в Австралии, в США, в Европе и на Ближнем Востоке. Первоначально мы рассчитывали на продажу ограненных во Владивостоке бриллиантов через наш Гонконгский офис, но в Гонконге сейчас продаж нет совсем, там практически все закрыто из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому нам пришлось менять планы, сейчас мы все отправляем в Ботсвану либо Дубай (ОАЭ)", - рассказал господин Гаутам.

Ранее он сообщал, что сейчас предприятие перерабатывает до 4 тыс. карат алмазов и планирует нарастить переработку до 8-10 тыс. карат в месяц. Стоимость ежемесячного экспорта "М. Суреш Владивосток" на сегодня составляет от $3 до 5 млн. На производстве работает около 70 человек, в основном граждане Индии, но уже появились и российские стажеры.

На сегодня дальневосточные резиденты реализовали еще два проекта в сфере алмазного производства: во Владивостоке в рамках Свободного порта компания "КГК ДВ" открыла ограночную фабрику для производства бриллиантов, а в Якутии на ТОР "Якутия" ювелирно-гранильный кластер запустило ООО "Сэйбиэм". Общий инвестиционный портфель ювелирных проектов резидентов ТОР и СПВ превышает 1,4 млрд рублей, в результате запуска данных производств создано около 350 рабочих мест.

К настоящему времени статус резидента Свободного порта Владивосток присвоен более 1,8 тыс. инвесторам, стоимость проектов которых в сумме составляет свыше 861 млрд рублей. Они позволят создать более 85,5 тыс. новых рабочих мест. Из них 184 инвестиционных проекта успешно реализованы, на новых предприятиях резидентов СПВ трудятся более 13,5 тыс. жителей Дальнего Востока.