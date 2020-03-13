{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Скорректированный чистый убыток "Русала" составил $270 млн

Скорректированный показатель EBITDA компании в 2019 году снизился на 55,3%, до $966 млн

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Скорректированный чистый убыток алюминиевого холдинга "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году составил $270 млн против прибыли в $856 млн годом ранее, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA компании в отчетный период снизился на 55,3%, до $966 млн, выручка - на 5,5%, до $9,71 млрд. Снижение выручки компания объяснила снижением на 15,1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $2,11 тыс. за тонну в 2018 году до $1,792 тыс. за тонну в 2019 году, а также падением на 11,2% средних реализованных премий к цене LME.

Нормализованная чистая прибыль компании в 2019 году составила $1,27 млрд, что на 24,9% ниже, чем годом ранее. Чистый долг "Русала" на конец 2019 года составил $6,47 млрд, сократившись по сравнению с показателем на конец 2018 года на 13,1%.

"В прошлом году "Русал", как и вся алюминиевая отрасль в целом, столкнулся с серьезными испытаниями, в том числе с падением средней цены на алюминий на LME более чем на 15%, что в конечном итоге привело к снижению годовой выручки компании по сравнению с результатами 2018 года. Ситуация также осложнилась из-за пропуска сезона контрактации в следствие действовавших санкций OFAC. <…> В 2019 году мы продолжили восстанавливать наши отношения с клиентами - нам удалось вернуться на рынок продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС) и возобновить ряд долгосрочных контрактов", - приводятся в сообщении слова генерального директора холдинга Евгения Никитина.

Квартальные показатели

Во IV квартале 2019 года "Русал" получил скорректированный чистый убыток в $138 млн против убытка в $17 млн в IV квартале 2018 года. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период снизился на 44,6% по сравнению с показателем предыдущего года, до $201 млн, выручка холдинга в годовом сопоставлении выросла на 5,2%, до $2,489 млрд.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 года компания произвела 3,757 млн тонн алюминия. Продажи компании выросли на 13,8%, до 4,176 млн тонн.

В апреле 2018 года "Русал" попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. В январе 2019 года санкции с компании были сняты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МИД Венесуэлы назвал незаконными санкции США против дочерней компании "Роснефти"
Там ограничения назвали преступлением против человечности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС