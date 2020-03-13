Скорректированный чистый убыток "Русала" составил $270 млн

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Скорректированный чистый убыток алюминиевого холдинга "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году составил $270 млн против прибыли в $856 млн годом ранее, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA компании в отчетный период снизился на 55,3%, до $966 млн, выручка - на 5,5%, до $9,71 млрд. Снижение выручки компания объяснила снижением на 15,1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $2,11 тыс. за тонну в 2018 году до $1,792 тыс. за тонну в 2019 году, а также падением на 11,2% средних реализованных премий к цене LME.

Нормализованная чистая прибыль компании в 2019 году составила $1,27 млрд, что на 24,9% ниже, чем годом ранее. Чистый долг "Русала" на конец 2019 года составил $6,47 млрд, сократившись по сравнению с показателем на конец 2018 года на 13,1%.

"В прошлом году "Русал", как и вся алюминиевая отрасль в целом, столкнулся с серьезными испытаниями, в том числе с падением средней цены на алюминий на LME более чем на 15%, что в конечном итоге привело к снижению годовой выручки компании по сравнению с результатами 2018 года. Ситуация также осложнилась из-за пропуска сезона контрактации в следствие действовавших санкций OFAC. <…> В 2019 году мы продолжили восстанавливать наши отношения с клиентами - нам удалось вернуться на рынок продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС) и возобновить ряд долгосрочных контрактов", - приводятся в сообщении слова генерального директора холдинга Евгения Никитина.

Квартальные показатели

Во IV квартале 2019 года "Русал" получил скорректированный чистый убыток в $138 млн против убытка в $17 млн в IV квартале 2018 года. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период снизился на 44,6% по сравнению с показателем предыдущего года, до $201 млн, выручка холдинга в годовом сопоставлении выросла на 5,2%, до $2,489 млрд.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 года компания произвела 3,757 млн тонн алюминия. Продажи компании выросли на 13,8%, до 4,176 млн тонн.

В апреле 2018 года "Русал" попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. В январе 2019 года санкции с компании были сняты.