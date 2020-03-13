МИД Венесуэлы назвал незаконными санкции США против дочерней компании "Роснефти"

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Санкции США против работающей с Венесуэлой дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA являются незаконными и демонстрируют неуважение к международному праву. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Венесуэла отвергает эти незаконные и произвольные меры. Нет никаких сомнений, что санкции - это преступление против человечности, и мы докажем это в Международном уголовном суде. Уважайте международное право и суверенитет Венесуэлы, снимите санкции", - написал дипломат в Twitter.

12 марта власти США ввели санкции против принадлежащей российской "Роснефти" нефтяной компании TNK Trading International SA, объяснив это целью "усадить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро за стол переговоров". По версии американских властей, TNK Trading International SA осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В связи с данным решением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.