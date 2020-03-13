Биткоин опустился ниже $5 тыс.

ТАСС, 13 марта. Курс биткоина в пятницу впервые с апреля прошлого года преодолел психологический рубеж в $5 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

По состоянию на 02:26 мск курс биткоина достиг $4933. По данным на 03:46 мск биткоин дешевеет на 6,43%, его стоимость составляет $4544.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.