{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Биткоин опустился ниже $5 тыс.

Это произошло впервые с апреля 2019 года
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Курс биткоина в пятницу впервые с апреля прошлого года преодолел психологический рубеж в $5 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

На эту тему
Как заработать на биткойнах и нужны ли они вам?

По состоянию на 02:26 мск курс биткоина достиг $4933. По данным на 03:46 мск биткоин дешевеет на 6,43%, его стоимость составляет $4544.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Биржевой индекс Гонконга претерпел сильнейшее за 12 лет падение
Индекс Hang Seng снизился на 7,36%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС