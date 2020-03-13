Снижение энерготарифов в Якутии привело к росту показателей промышленного производства

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Внедрение механизма выравнивания энерготарифов в Якутии привело к максимальному росту индекса промышленного производства по итогам прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра экономики Якутии Василий Десяткин.

Механизм выравнивания энерготарифов сроком на три года ввели на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на Чукотке, Камчатке, в Якутии, Магаданской и Сахалинской областях до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. В результате в пяти из девяти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) тариф был снижен до 4 рублей за 1 кВт/ч.

По итогам заседания президиума Госсовета 4 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении действия этого механизма до 2028 года. В ноябре прошлого года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что выравнивание энерготарифов будет продлено еще на год - до 1 января 2021 года, а 11 декабря Госдума приняла в третьем и окончательном чтении норму, продлевающую срок выравнивания энерготарифов.

"Позитивные результаты от внедрения механизма выравнивания тарифов на электроэнергию наблюдаются по темпам экономического роста и промышленного производства. Индекс промышленного производства в 2019 году продемонстрировал максимальный рост, составив 112,4% при показателе 2016 года - 102,0%. По оценке за 2019 год наблюдается рост показателей в добывающей промышленности республики: рост добычи угля - плюс 3,2% к 2016 году; нефти - плюс 39,3%; конденсата газового нестабильного - плюс 31,3%. Добыча золота впервые в современной истории Якутии превысила отметку в 35,9 тонн с увеличением в 1,5 раза", - сообщил Десяткин.

Введение механизма выравнивания тарифов в Якутии позволило снизить тарифы для потребителей на 56-58%. За 2017 год размер субсидии составил 14,5 млрд рублей, за 2018 год - 17,4 млрд рублей, за 2019 год - 12,5 млрд рублей.

Десяткин отметил, что новыми потребителями электроэнергии становятся небольшие компании, годовое потребление которых составляет от одного до 20 млн кВт/ч.