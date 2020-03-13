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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с обвала основных индексов

Индекс "Шанхай композит" обрушился на 4,08%, а "Шэньчжэнь компонент" упал на 5,11%

ШАНХАЙ, 13 марта. /ТАСС/. Значительным падением основных индексов открылись в пятницу торги на биржах материкового Китая вслед за обвалом на фондовом рынке в Нью-Йорке. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайтах бирж в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу утренней сессии обрушился на 4,08%, до отметки 2804,23 пункта. Потери зафиксированы по всему спектру "голубых фишек". С обвала открылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" упал на 5,11%, до 10382,22 пункта.

Резкое снижение деловой активности на фондовых рынках материкового Китая произошло вслед за обвалом 12 марта ключевых индексов по итогам торговой сессии в Нью-Йорке, которые потеряли более 9% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал основных котировок в США с октября 1987 года.

Негативная динамика сохраняется на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня с начала этой недели. Эксперты связывают это с ухудшением ситуации вокруг распространения вируса за пределами Китая, объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, а также падением цен на нефть.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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