Торги на бирже Южной Кореи остановлены из-за резкого падения индекса KOSPI

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Торги на фондовом рынке Республики Корея были остановлены в пятницу через несколько минут после их начала из-за резкого падения котировок. Базовый индекс Корейской биржи KOSPI понизился на 107,82 пункта, или 5,87%, составив 1726,51 пункта, сообщает телеканал KBS.

За две последние торговые сессии этот индекс упал на 6,6%, поскольку инвесторы стараются избавиться от рискованных активов из-за опасений, что быстро распространяющийся коронавирус нового типа может привести к экономической рецессии.

Эксперты отмечают, что на настроения южнокорейских инвесторов также повлияли показатели биржи в США, где 12 марта промышленный индекс Dow Jones потерял около 10%. Это максимальное падение с 1987 года. Акции Samsung Electronics подешевели на Корейской бирже на 5,1%, SK hynix - на 5,9%, SK Telecom - на 6,9%, а Hyundai Motor - на 7,7%. Курс корейской валюты составил 1221,05 воны за доллар, снизившись на 14,55 вон по сравнению с курсом закрытия биржи в четверг.

Аналитики считают, что отсутствие в США ясности относительно мер по смягчению влияния коронавируса на экономику и быстрое распространение инфекции по всему миру, по-видимому, еще больше ухудшит ситуацию на финансовых рынках. Еще одним фактором, влияющим на настроения инвесторов, является объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее составило 7979, общее число летальных исходов в стране достигло 67.