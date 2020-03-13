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Китайский инвестор намерен построить в ЕАО завод по сборке сельхозтехники

На создание предприятия компания направит свыше 237 млн рублей, его строительство планируется в 2022 году
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Китайский инвестор намерен построить в 2022 году завод по сборке сельскохозяйственной техники на площадках территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области. Об этом ТАСС сообщила в пятницу и.о. заместителя председателя областного правительства Галина Соколова.

В ЕАО действует одна ТОР, она была создана в 2016 году. Резиденты заявили проекты на сумму 13,6 млрд рублей, одним из них является компания "Амурпром" с проектами по строительству заводов по переработке сои и переработке древесины. Компании освоили более 1,8 млрд рублей, создали 151 рабочее место. Границы ТОР, как информировал ТАСС врио губернатора Ростислав Гольдштейн, планируется расширить под новые проекты в горной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

"Китайским инвестором ["Амурпром"] планируется реализация в рамках ТОР еще одного проекта по строительству завода по сборке комбайнов, тракторов, сельскохозяйственного оборудования", - сказала Соколова. Завод будет выпускать по 50 штук кукурузоуборочных комбайнов, по столько же тракторов двух марок, а также диски, плуги, почворезы, сеялки, катки, опрыскиватели. По словам Соколовой, в этот проект инвестор готов вложить более 237 млн рублей. Предприятие планируется построить в 2022 году, будет создано 57 новых рабочих мест.

Она отметила, что главным инвестором проектов "Амурпром" будет являться "Транспортная инвестиционная корпорация провинции Хэйлунцзян".

В Еврейской АО реализуются сельскохозяйственные проекты с участием китайских компаний. Выращиваются овощи, зерновые культуры, соя, которая преимущественно поставляется на экспорт в КНР.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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