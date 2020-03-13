Власти Приморья сообщили, что наводнение 2019 года и снежная зима не помешают посевной

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Посевная кампания в Приморском крае начнется в третьей декаде марта. Как рассказали ТАСС в пятницу в администрации одной из главных сельскохозяйственных территорий Приморья - Уссурийского городского округа, наводнение 2019 года и снежная зима не повлияли на старт сельскохозяйственных работ.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки на Дальнем Востоке и в Приморском крае в частности. Здесь оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек. Кроме того, прошедшая зима принесла в Приморье сильные снегопады. По данным регионального гидрометцентра, уровень воды на большинстве рек края преимущественно выше средних многолетних значений на 0,2-0,5 м.

"Что касается прошлого года, уссурийские производители до первого снега после наводнений успели вспахать зябь на площади более 16 тыс. га, или в четыре раза больше чем в 2018 году, и хорошо подготовиться к посеву. Оттаивание на полях пока идет, но, судя по всему, количество влаги в почве приемлемое, когда она оттает на 5-6 см - будем ее закрывать (процесс уплотнения верхнего слоя почвы для предотвращения испарения до начала посевных работ - прим. ТАСС)", - рассказала агентству главный специалист отдела сельского хозяйства управления по работе с территориями администрации городского округа Ирина Левадняя.

По ее словам, выход первых аграриев в поле намечен на 25 марта. Как только среднесуточная температура воздуха установится на плюсовых значениях, начнется подкормка многолетних кормовых трав. Ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе.

По информации правительства Приморского края, аграрии региона планируют в этом году увеличить площадь выращивания различных сельскохозяйственных культур, в основном сои и кукурузы почти на 15 тыс. га до 500 тыс. га. По расчетам специалистов, в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить $1,4 млрд.