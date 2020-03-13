Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Чара в Забайкалье

ТАСС, 13 марта. Проект реконструкции аэропорта Чара, где проходит ключевой местный маршрут между Читой и селом Чара в Каларском районе на севере Забайкалья и рядом с которым идет разработка Удоканского месторождения меди, получил положительное заключение госэкспертизы. Проект презентовали в пятницу главе Минвостокразвития России Александру Козлову, который находится в крае с рабочим визитом, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Проект реконструкции аэропорта Чара получил положительное заключение госэкспертизы. Проектно-сметная документация реконструкции аэропорта ранее разработана на средства Байкальской горной компании (БГК - оператор освоения Удоканского месторождения) и передана Забайкальскому краю", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что реконструкция аэропортового комплекса должна начаться уже в 2020 году.

Имеющаяся сейчас инфраструктура по перевозке пассажиров и грузов, обслуживанию самолетов в аэропорту Чара морально и физически устарела и не соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации. На данный момент автомобильное сообщение села Чара с крупными городами отсутствует, а время в пути в Читу на поезде превышает 2,5 суток. Местный аэропорт способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты Ан-24, Л-410 и ТВС-2МС. Реконструкция аэропорта должна значительно улучшить авиасообщение и привести его инфраструктуру в соответствие с современными требованиями.

По словам главы региона Александра Осипова, проект реконструкции объекта имеет социальную значимость. "Решение проблем, связанных с транспортным сообщением, направлено на социально-экономическое развитие Забайкальского края и на улучшение жизни забайкальцев", - приводит пресс-служба его слова.

Проект предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, аэродром оснастят светосигнальным оборудованием с огнями малой интенсивности с двух направлений посадки для обеспечения его круглосуточной работы. Кроме того, будет построено новое служебно-пассажирское здание пропускной способностью 50 пассажиров в час со здравпунктом и медицинским кабинетом, здание аварийно-спасательной станции с учебно-тренировочным полигоном, гараж для размещения специальной аэродромной техники, склад хранения горюче-смазочных материалов, контрольно-пропускной пункт. Запланировано благоустройство территории.

Аэропорт Чара находится в 2 км от поселка, рядом со станцией Новая Чарана Байкало-Амурской магистрали. Аэропорт работает только в светлое время суток. В ноябре 2019 года проект реконструкции аэропорта успешно прошел ценовой и технологический аудит. В прошлом году также сообщалось, что стоимость проекта - 1,9 млрд рублей, средства планируется выделить из федерального бюджета. Как пояснили ТАСС в правительстве региона, сумма не окончательная, она еще будет корректироваться.