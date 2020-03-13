Производство автомобилей в Южной Корее сократилось на четверть из-за коронавируса

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса нового типа вызвало в феврале спад в автомобильной промышленности Республики Корея. Об этом сообщило в пятницу министерство промышленности, торговли и энергетики.

По его данным, в феврале автопроизводители столкнулись с перебоями в поставках запчастей и комплектующих из Китая, а также с проблемой ухудшения потребительских настроений. В результате производство сократилось на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 189 тыс. автомобилей. Помимо нехватки запчастей, ситуацию ухудшила приостановка работы заводов, где были выявлены зараженные.

В результате продажи на внутреннем рынке снизились на 18,8% до 97 тыс. машин. Предполагается, что эпидемия напрямую привела к сокращению этого показателя на 33 тыс. единиц. Экспортировано 123 тыс. автомобилей, что на 25% меньше, чем год назад.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее составило 7979, общее число летальных исходов в стране достигло 67.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.