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Распространение коронавируса нового типа

Туроператоры начали корректировать программы в Испанию из-за ограничений на авиаперелеты

Рейсы, запланированные на март и апрель, отменяются

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры начали корректировать полетные программы в Испанию на ближайший месяц из-за введенных ограничений на авиаперелеты в эту страну, но пока не торопятся вносить изменения в летние планы. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"В связи с введенными ограничениями на полеты между Россией и Испанией туроператоры корректируют свои полетные программы в эту страну. Рейсы, запланированные на март и апрель, отменяются. Туристам, которые ранее забронировали туры, предлагаются альтернативные варианты", - отмечает АТОР.

Россия с 13 марта в качестве меры по противодействию распространению нового коронавируса вводит ограничения в авиасообщении с четырьмя крупнейшими странами Европы - Германией, Францией, Испанией и Италией. Российские авиакомпании смогут выполнять полеты только в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и только из терминала F Шереметьево, где уже обслуживаются рейсы из Китая, Южной Кореи и Ирана.

Что касается Испании в части туризма, в завершающемся в середине марта зимнем сезоне российские туроператоры в основном отправляют туристов на Тенерифе. Летний сезон начинается в Испании с середины мая, основные туристические направления в это время - Барселона (Каталония) и остров Майорка, отмечает АТОР.

Гарантированный блок мест по маршруту Москва - Тенерифе на бортах S7 Airlines имел туроператор Tez Tour, эта программа отменяется. При этом все планы по полетной программе Tez Tour в Испанию на летний сезон с мая, за исключением рейсов S7, пока сохраняются, отмечается в материалах АТОР. Не отменяет пока летнюю программу и Pegas Touristik, однако компания не исключает ее корректировку в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с вирусом и вводимыми странами ограничениями.

Anex Tour отменила программы в Испанию на ближайший месяц. Ранее на март-апрель планировались программы в Каталонию (Барселона) на базе авиаперевозчика Azur Air. Туристам предлагается возможность перебронирования туров на другие даты или направления, а также возможность отмены. Чаще путешественники решают перебронировать тур.

 

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