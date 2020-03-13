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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Цены на нефть Brent и WTI выросли на Лондонской бирже на 3%

Накануне было зафиксировано сильное падение котировок
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мировые цены на нефть в ходе торгов пятницы на бирже ICE в Лондоне поднимаются после значительного падения 12 марта, когда стоимость Brent упала более чем на 9%, а WTI - на 6,4%.

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Согласно данным торговой площадки, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку в $34 за баррель. В пике роста цена доходила до 34,17 доллара за баррель, что на 2,9% больше относительно цены предыдущего закрытия. Однако по данным на 8:35 мск нефть замедлила рост до $33,91 за баррель (+2,1%)

Стоимость фьючерса нефти WTI в моменте достигала $32,53 за баррель (+3,3%). Сейчас котировки нефти этого сорта находятся на отметки в $32,3 за баррель (рост на 2,6%).

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель.

Цены на нефть падают также на фоне опасений в связи с распространением коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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