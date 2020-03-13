Путин: главы крупных компаний больше не влияют на политику в России

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства рассказал, что знал и знает всех "капитанов бизнеса", со всеми работал. "Дело не в том, чтобы кого-то закручивать, там чего-то откручивать и отрывать им всякие места. Дело совершенно не в этом. Дело знаете в чем? Не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения", - уверен президент.

По его словам, "и тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы". "Разница в <...> 90-х и сейчас заключалась в том, что они ["капитаны бизнеса"] напрямую влияли на принимаемые государством решения - и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что бизнесмены уже не пытаются влиять на политику властей. "Они поняли, что это невозможно, и даже не лезут", - пояснил он.

При этом, отметил Путин, руководители компаний "борются за свои интересы". В качестве примера он привел обсуждение цен на нефть и газ с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. "Конечно, они отстаивают свою позицию, это понятно. Но они не пытаются влиять как бы изнутри, они просто объясняют свою позицию, доказывают, что они правы, но это касается узкого сегмента их практических интересов. Это естественно", - заключил президент.

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