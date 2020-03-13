Путин считает сбалансированным нынешний уровень госучастия в экономике

"Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства напомнил, что меньше половины из 20 крупнейших компаний страны являются структурами с госучастием.

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"Вопрос не в том, частные они или государственные, - отметил он. - Вопрос в том, как они работают". По словам президента, приватизацию нельзя считать самоцелью, важно, чтобы компании работали "грамотно, с доходом, приносили доход государству". Он напомнил, что компании с госучастием, такие как "Роснефть", "Газпром", "Татнефть" и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России.

В качестве примера неудачной приватизации глава государства привел ситуацию в Канаде, которая продала свою железную дорогу американским собственникам. "Они [канадцы] сто раз пожалели, что продали, - пояснил Путин. - Надо быть очень аккуратным здесь и принимать взвешенные решения".

Президент не согласился с мнением, что государство стало активнее участвовать в экономике. "Это не соответствует действительности, - сказал он. - Да, есть разные подсчеты участия государства в экономике. Кто-то считает, что слишком много государства в экономике, кто-то считает, что нормально. И разные методики дают разный конечный результат".

Эффективность госучастия

Российский лидер назвал "ничего не стоящим" утверждение, что государство по определению не может быть эффективным собственником. Вместо обобщенных выводов необходимо оценивать работу каждой компании по отдельности, считает Путин.

"Общий подход - это средняя температура по больнице, - пояснил президент. - Общий подход, может быть, и правильный как методика, но надо смотреть каждый раз отдельно".

В связи с этим, отметил Путин, он не видит ничего страшного в реприватизации - передаче в частную собственность имущества, ранее находившегося в частных руках, но впоследствии национализированного. Он признал, что и на этот счет существуют разные точки зрения, все из них глава государства старается услышать и учесть.

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