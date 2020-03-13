Путин: санация банков была нужна, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

"Я знаю, <...> кто-то рассердится, скажет вот "я пострадал" [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения <…> и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно", - сказал Путин. "Вот поэтому в свое время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо - это другой вопрос", - добавил он.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

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Глава государства перечислил претензии, которые обычно предъявляют к ЦБ в связи с санацией: "что он (ЦБ) много забрал под себя финансовых учреждений, истратил огромное количество денег, выплатил большие деньги акционерам и так далее". "Но он и не акционерам платил в основном, акционерам-то и не платил почти ничего, платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санации того или другого финансового учреждения", - заметил президент.

Он подчеркнул, что Банк России "не собирается вечно держать" у себя активы санированных кредитных учреждений. "[Центробанк] собирается санировать и выводить их на рынок. И такой план у Центрального банка есть, и [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина мне об этом докладывает", - подчеркнул Путин.

Об оздоровлении банковского сектора

После вступления на пост председателя ЦБ РФ в 2013 году Набиуллина активизировала процесс очистки банковского сектора от кредитных организаций, уличенных в сомнительных операциях или испытывающих финансовые проблемы. Менее крупные банки начали лишать лицензий, их вкладчикам в 2014-2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило более 1,5 трлн рублей. Для более крупных банков был предусмотрен механизм финансового оздоровления (санации) с участием АСВ или других банков. Однако, их ресурсов уже не могло хватить для оздоровления кредитных организаций, входящих в топ-20 по размеру активов.

1 мая 2017 года президент РФ подписал закон о создании управляющей компании, которая занялась санацией банков - Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эта структура на 100% принадлежит ЦБ РФ. Первыми случаями оздоровления банков через новый механизм ФКБС стали санации ФК "Открытие" и Бинбанка. В 2018 году ФКБС начал санацию таких крупных кредитных организаций, как ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АТБ), Промсвязьбанк, банк "Траст", Рост-банк и банк "Советский".

По данным Банка России, сейчас процесс оздоровления российского банковского сектора находится в завершающей стадии, пик пришелся на 2014-2016 годы. ЦБ сообщал, что в течение 2019 года были отозваны лицензии у 28 кредитных организаций, три лицензии были аннулированы.

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