РБК: в России выросли продажи антидепрессантов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россияне в последние две недели февраля 2020 года стали больше покупать лекарственных средств из категории антидепрессантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Как отмечает издание, с 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта - 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.

Согласно динамике с начала года, которую приводит РБК, за полные первые девять недель общий объем реализованных антидепрессантов показывает снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном - рост на 11,2%, до 99,4 млн рублей.

Среди снотворных и седативных средств, которые в основном продаются без рецепта в отличие от антидепрессантов, наиболее популярны у россиян "Корвалол", "Ново-Пассит", препараты валерианы и пустырника - динамика продаж девятой недели года к первой в упаковках также была выше в сравнении с 2019 годом на 27,3 п. п. и составила 37,5%.

По мнению президента Союза охраны психического здоровья Натальи Треушниковой, стрессовый новостной фон, связанный с распространением коронавируса и экономическими проблемами, мог спровоцировать рост продаж легких противотревожных средств. Она также отмечает, что на увеличение продаж мог повлиять отложенный спрос и подготовка потребителей к сложному весеннему периоду, когда обостряются проблемы с психологическим и эмоциональным состояниями. "Влияет и новостной фон, однако говорить о прямой корреляции нельзя, потому что антидепрессанты - рецептурные препараты", - пояснил эксперт.

Лидерами продаж в текущем году среди антидепрессантов стали препараты "Ципралекс", "Феварин" и "Золофт" (совокупная доля 34,1% рынка), в упаковках больше всего продаются "Амитриптилин", "Флуоксетин" и "Флуоксетин Ланнахер" - они занимают 39,4%.