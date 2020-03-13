ЦБ проведет 13 марта аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России принял решение провести 13 марта аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей, а также сохранить лимит операций валютный своп по предоставлению долларов на повышенном уровне. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран Банк России счел целесообразным провести сегодня, 13 марта 2020 года, аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей. Банк России сохраняет лимит операций валютный своп по предоставлению долларов со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне $5 млрд", - отмечается в сообщении ЦБ.

Банк России указал, что продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом развития ситуации.

Приняты меры

Регулятор на текущей неделе принял ряд мер для стабилизации ситуации на рынке. На фоне ослабления рубля ЦБ объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Кроме того, регулятор принял решение начать с 10 марта помимо аукциона репо "тонкой настройки" и предоставления валютной ликвидности упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор уже продал валюту с расчетами 11 марта на 3,6 млрд рублей.