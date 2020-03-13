Экс-главу Банка Москвы Бородина заочно приговорили к 14 годам за хищение 14,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина по делу о хищении 14,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд вынес обвинительный приговор, назначив Бородину заочное наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в 2,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства. Тем же приговором бывший первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин приговорен к 12 годам колонии заочно со штрафом в размере 2 млн рублей, бывший вице-президент банка Алексей Сытников - к семи годам колонии заочно и штрафу в 800 тыс. рублей, бывшие сотрудники банка Дмитрий Строганов и Борис Шемякин - заочно к шести годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа каждый.

Подсудимые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере").

По данным следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 год похитили более 14,5 млрд рублей у ОАО "Банк Москвы", выдавая заведомо невозвратные кредиты и проводя убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.

Сытников обвиняется в растрате совместно с Бородиным и Акулининым при пособничестве Строганова и иных лиц денежных средств банка при проведении валютных операций. Шемякин обвиняется в пособничестве Бородину и Акулинину при незаконном кредитовании ЗАО "Премьер эстет".

Фигуранты дела скрываются за пределами Российской Федерации, в их выдаче отказано. Расследование других эпизодов их преступной деятельности продолжается. Бородин с ноября 2011 года объявлен в международный розыск, он находится в Великобритании.