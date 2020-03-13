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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

В "Роснефти" указали на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что саудовская экономика гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев Владимир Смирнов/ТАСC
Описание
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев
© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская. Сотрудничество двух стран в сделке ОПЕК+ было позитивным, но в условиях шантажа Россия не пойдет на новые сокращения добычи. Такое мнение пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев высказал в эфире радиостанции "Вести ФМ".

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"Наша нефтяная отрасль доказала, что может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов издержки добычи ниже, чем у нас, некритично, но ниже, потому что у нас тоже очень низкие при всех возможных реальных ценах. У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах - они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж", - сказал он.

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран. "Однако в определенный момент Саудовская Аравия решила сорвать этот диалог. То, что произошло, было обычным ультиматумом, шантажом", - считает он. Пресс-секретарь "Роснефти" отметил, что причины, которые заставили Эр-Рияд занять столь жесткую позицию, непонятны.

Леонтьев уверен в том, что вернуть Россию в соглашение путем шантажа не удастся. "Начиная с "путинских" времен никому не удавалось брать Россию на шантаж. Не удастся и далее. Это не тот способ, которым можно добиваться цели", - заявил он.

Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель. С начала 2017 года сделка заработала, участники начали сокращать добычу, что позволило цене нефти впервые за два года превысить отметку $40 за баррель. Соглашение неоднократно продлевалось, однако на встрече в Вене 6 марта 2020 года стороны уже не смогли договориться о пролонгации договоренностей после марта. В апреле все участники сделки вправе восстанавливать добычу на свое усмотрение, Саудовская Аравия уже объявила о планах добывать на пределе мощностей, чтобы занять рынки.

Теги
РоссияСаудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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