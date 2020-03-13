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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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ЦБ в рамках "упреждающих мер" продал валюту на 3,6 млрд рублей

Такие операции будут проводиться с учетом фактически складывающейся цены на нефть и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России в рамках "упреждающих мер" продал валюту на внутреннем рынке с расчетами 12 марта на 3,6 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ, размещенных на сайте регулятора.

Центробанк продал такой же объем валюты с расчетами 11 марта.

Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Эти операции будут проводиться с учетом фактически складывающейся цены на нефть и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

Операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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