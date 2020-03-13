Токаев поручил пересмотреть прогноз социально-экономического развития Казахстана

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки пересмотреть прогноз социально-экономического развития страны, а также бюджетные расходы. Как сообщила пресс-служба главы государства, под его руководством в пятницу состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов.

"Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социально-экономического развития страны и бюджетные расходы. По мнению Касым-Жомарта Токаева, следует переориентировать расходные статьи бюджета на обеспечение занятости, поддержку малого и среднего бизнеса. Правительству поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего у отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство совместно с крупными национальными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест. В свою очередь, глава государства дал поручение выделить не менее 300 млрд тенге (около $751 млн) на реализацию дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных и социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы.

"Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса. Акимы (главы администраций - прим. ТАСС) регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги", - отметили в пресс-службе.

Президент также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и распространения слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары. Как подчеркнул Токаев, имеющиеся запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана во всех продуктах потребления, никакой угрозы дефицита не существует.