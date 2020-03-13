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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс евро на Мосбирже снизился до 81,84 рубля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Курс рубля по отношению к доллару в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, американская валюта торговалась на уровне 72,87 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:45 мск.

На 10:51 мск доллар опускался до уровня в 72,75 рубля, что на 2,8% ниже уровня закрытия торговой сессии 12 марта.

Курс рубля по отношению к евро на Мосбирже укрепился на 2% к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 10:20 мск, европейская валюта торговалась на уровне 81,84 рубля.

По состоянию на 10:30 мск евро находился на отметке 81,69 рубля, что на 2,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, доллар - на 73,07 рубля (-2,4%).

 

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РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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