Мишустин прибыл в Переславль-Залесский, где обсудит развитие малых городов

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в пятницу в город Переславль-Залесский в Ярославской области.

Здесь глава правительства ознакомится с областными презентациями, победившими во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Также Мишустин проведет совещание по развитию малых городов и побеседует с губернатором региона Дмитрием Мироновым.

Среди наиболее важных проблем в Ярославской области выделяется необходимость модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%. Минстрой России сформировал проект программы модернизации, направленный на реконструкцию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и Ярославская область была отобрана министерством в качестве одного из пилотных регионов для ее реализации. В 2020 году бюджет, выделяемый на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Переславле-Залесском, составит 300 млн рублей.

Также на совещании могут быть затронуты темы развития экологического туризма на территории национального парке "Плещеево озеро" и строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области.