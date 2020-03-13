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На Корейской бирже запретили "короткую продажу" акций из-за падения котировок

Запрет вступит в силу с началом новой торговой недели 16 марта

ТАСС, 13 марта. Государственная комиссия по финансовым услугам Республики Корея вводит шестимесячный запрет на "короткую продажу" всех акций компаний на Корейской фондовой бирже из-за резкого падения индексов на фоне пандемии коронавируса.

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Это ограничение касается всех компаний, представленных индексами KOSPI и KOSDAQ. Запрет вступит в силу с началом новой торговой недели 16 марта.

По информации комиссии, действие ограничения на игру на понижение может быть продлено в зависимости от обстоятельств.

Ранее недельные торги на Корейской фондовой бирже закрылись резким падением котировок на фоне обеспокоенности инвесторов возможным продлением кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, базовый индекс KOSPI понизился почти на 62,89 пункта (3,43%) - до 1771,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний KOSDAQ потерял 7,01%, просев до 524 пунктов. Из-за снижения показателей через несколько минут после начала торгов биржа была вынуждена временно приостановить проведение сделок.

Короткой продажей или игрой на понижение называют операции, при которых инвесторы, предполагая дальнейшее падение цены активов, распродают их. 12 марта объем таких сделок на Корейской фондовой бирже составил $891,8 млрд.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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