Бензин на внутреннем рынке РФ торгуется с премией 2 тыс. рублей за тонну к экспорту

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающие заводы РФ будут переориентировать значительные объемы экспорта на внутренний рынок, так как бензин в РФ сейчас торгуется с премией в 2 тыс. рублей за тонну к экспорту. Минэнерго РФ будет следить за сохранением объема загрузки НПЗ. Об этом сказал глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

"НПЗ будут, наверное, вынуждены поддерживать свою доходность за счет внутреннего рынка. Поэтому сегодня мы наблюдаем некоторую премию внутреннего рынка к экспортному паритету, она сегодня в районе 2 тыс. рублей за тонну", - сказал Рубцов, выступая на конференции SMART-АЗС.

"Компании будут переориентировать значительные объемы экспорта на внутренний рынок, маржинальность у заводов сейчас сохраняется, поскольку внутренняя премия компенсирует выпадение в обратном акцизе. Это означает, что заводы не должны сократить загрузку. Мы за этим будем очень внимательно следить. Пока мы к этому предпосылок не видим. Соответственно, объем топлива будет в достаточном количестве", - добавил он.

Рубцов также отметил, что в настоящее время ситуация благоприятная для развития розничного бизнеса.

На текущей неделе стоимость нефти падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до $31,02 за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке $35,2 за баррель.