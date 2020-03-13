Глава комитета Госдумы предложил закупать контейнеры для ТКО за счет федерального бюджета

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пятницу на совете по экологической политике при полпреде РФ в Уральском федеральном округе предложил закупать контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) за счет средств федерального бюджета.

"Это еще одна болезненная тема, у нас есть предложение в этой части. Контейнерные площадки... в территориях, особенно сельских, представляют собой просто навалы мусора, даже контейнеры не стоят. Нам кажется, что эту вечную историю взаимоотношений между региональными операторами и муниципальными властями надо решить раз и навсегда. Необходимо направить федеральные средства на закупку контейнеров тем регионам, которые нуждаются в этом, а субъектам заняться оборудованием. Таким образом распределим ответственность", - сказал Бурматов.

На данный момент приобретение контейнеров и их обслуживание лежит на региональном операторе, однако не всегда организации, по его словам, соблюдают требование законодательства, пытаясь переложить ответственность на муниципальные власти.

Кроме того, как отметил глава комитета, некоторые региональные операторы не обустраивают должным образом площадки, ссылаясь на отсутствие заложенных на эти цели средств в тарифе. "По-моему, в Снежинске (Челябинская область - прим. ТАСС) произошла история, когда компания забрала контейнеры и решила с рынка уходить. <...> Мы провели оценку вместе с правительством. Надо примерно 10 млрд рублей, чтобы закрыть в целом ситуацию по стране [с закупкой контейнеров]", - отметил он.